Auf der A8 auf Höhe der Ausfahrt Kirchheim-Ost im Kreis Esslingen ist am Montagabend ein Autofahrer ungebremst in einen Sattelzug gefahren und wurde unter diesem eingeklemmt.

Ein 39-Jähriger ist auf der A8 bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) am Montagaben mit seinem Wagen unter einen Lkw gefahren und dabei tödlich verletzt worden.

Gegen 21 Uhr krachte der 39-jährige Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf das Heck eines Lkws. Der Aufprall war so heftig, dass das Auto unter den Lkw geschoben und eingeklemmt wurde. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 33-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Warum der Autofahrer in den Lkw fuhr, ist noch unklar.

Zwei Kräne mussten das Auto anheben

Laut Polizei war die A8 in Fahrtrichtung München während der Bergungsarbeiten bis in den frühen Dienstagmorgen hinein gesperrt. Um das Fahrzeug unter dem Lkw hervorzuziehen, musste der Auflieger des Lastwagens mit zwei Autokränen angehoben werden. Die Trümmerteile waren über eine Strecke von 300 Metern verteilt.

Mindestens ein weiteres Auto wurde beschädigt, als es über die Trümmer auf der Straße fuhr. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 80.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat angeordnet, dass ein Gutachter die genaue Unfallursache untersucht.