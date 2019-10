Zur Bekämpfung des Telefonbetrugs vor Allem an älteren Menschen bringt das Polizeipräsidium Reutlingen eine Million bedruckter Bäckertüten in den Handel. "Bei verdächtigen Anrufen sofort auflegen und die Polizei unter 110 verständigen.", steht auf den Tüten, die in den nächsten Tagen in den Handel kommen. Vorgestellt wird die Aktion morgen auf dem Rathausplatz in Esslingen.