Im Kreis Esslingen gibt es fünf neue Infektionen mit dem Coronavirus. Das hat das baden-württembergische Sozialministerium mitgeteilt. Alle betroffenen Personen hätten sich zuvor in Italien - in Südtirol und in der Toskana - aufgehalten. Drei der Coronavirus-Patienten und ihre Familien befinden sich nun in häuslicher Isolation, zwei weitere Infizierte wurden stationär im Krankenhaus aufgenommen.