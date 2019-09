Vermutlich war die kirchliche Hochzeit für eine Braut in Esslingen etwas zu aufregend: Sie brach in der Kirche bewusstlos zusammen. Eine Frau meldete sich am Samstagnachmittag bei der Notrufzentrale der Esslinger Polizei und informierte diese über den Ohnmachtsunfall der Braut. Polizeistreife und Rettungsdienst fuhren daraufhin zur Kirche. Nach Polizeiangaben sei die Hochzeitsaufregung an dem Ohnmachtsanfall schuld gewesen. Polizei und Rettungskräfte konnte die Braut dann aber noch rechtzeitig in den Bund der Ehe für das fehlende Ja-Wort entlassen.