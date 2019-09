In Stuttgart beginnt am Mittwoch der Prozess gegen einen 20-jährigen Autofahrer, der im März einen tödlichen Unfall verursacht hatte. Ein junges Pärchen starb. War es Mord?

Auch Monate nach dem Unglück sind die Spuren des tödlichen Unfalls in der Stuttgarter Rosensteinstraße noch zu sehen: In einem Grünstreifen neben der Straße an der Unfallstelle stehen Kerzen, vertrocknete Blumen, ein Kreuz und neuerdings auch ein herzförmiger Gedenkstein. Auf dem Stein ist das Bild der 22-jährigen Frau und ihres 25-jährigen Freundes, die hier gestorben sind. Die Eltern der beiden Opfer wollen beim Prozess in Stuttgart dabei sein.

Dauer 0:32 min Prozess nach tödlichem Raser-Unfall in Stuttgart beginnt In Stuttgart beginnt am Mittwoch der Prozess gegen einen 20-jährigen Autofahrer, der im März einen tödlichen Unfall verursacht hatte. Ein junges Pärchen starb. War es Mord?

Angeklagt vor der Jugendkammer des Landgerichts in Stuttgart ist ein 20-jähriger Mann. Er soll, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Stuttgart, mit einem gemieteten Auto viel zu schnell gefahren und den tödlichen Unfall verursacht haben.

Kontrolle über 550 PS starken Sportwagen verloren

So wie es die Anklage sieht, ist der 20-Jährige am Abend des 6. März mit Tempo 160 durch die Stuttgarter Rosensteinstraße gefahren - erlaubt waren 50 Stundenkilometer. Der junge Mann saß hinter dem Steuer eines 550 PS starken, gemieteten Jaguars F-Type Coupé. Als er einem entgegenkommenden Fahrzeug auswich, habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Kleinwagen gerammt, der gerade an einer Parkplatzausfahrt stand: Das junge Paar darin, das gerade erst aus dem Rheinland nach Stuttgart gezogen war, starb noch an der Unfallstelle.

Der tödliche Unfall ereignete sich am späten Abend des 6. März 2019. SWR

Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft noch wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, änderte ihre Meinung jedoch, als ein Gutachter den Bordcomputer des Jaguar ausgewertet hatte: Der hatte die Geschwindigkeit von etwa 160 Stundenkilometern ermittelt. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass dem Angeklagten bewusst gewesen sein muss, dass seine überhöhte Geschwindigkeit schlimme Folgen bis zum Tod haben könnte - ihm sei jedoch der Rausch der Geschwindigkeit wichtiger gewesen. Damit habe er das Todesrisiko für Andere zumindest billigend in Kauf genommen. Daher lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft auf Mord.

Bundesweit nur wenige Mordanklagen wegen Raserei

Nur eine Woche vor dem tödlichen Unfall in Stuttgart hatte der Bundesgerichtshof erstmals ein Mordurteil gegen einen rücksichtslosen Raser bestätigt, der im Jahr 2017 in Hamburg mit einem gestohlenen Taxi einen Mensch getötet und zwei weitere schwer verletzt hatte.