Die Ermittlungen bei Porsche wegen überhöhter Betriebsratsgehälter dehnen sich aus. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat nach Medienberichten auch Firmenchef Oliver Blume im Fokus.

Wie "Stuttgarter Nachrichten" und "Der Spiegel" berichten, ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des Verdachts auf Untreue auch gegen den Porsche-Vorstandsvorsitzenden Oliver Blume und zwei weitere Vorstände. Es geht darum, ob die Vergütung eines ehemaligen Betriebsratsmitgliedes zu hoch war.

Zu hohes Gehalt für Uwe Hück?

"Der Spiegel" konkretisiert die Vermutung, dass es sich dabei um den ehemaligen Betriebsratschef Uwe Hück handeln soll, der im Februar überraschend in die Politik gewechselt war. Das Magazin will erfahren haben, dass Hück eine mittlere sechsstellige Summe pro Jahr erhalten haben soll. Das Betriebsverfassungsgesetz schreibt aber vor, dass Gehälter von Betriebsräten sich an den bisherigen Tätigkeiten im Betrieb orientieren sollen. Hück hatte vor seinem Einstieg in den Betriebsrat als Lackierer gearbeitet. Er selbst gilt nicht als Beschuldigter. Die Frage ist, wie Führungskräfte ein mögliches hohes Gehalt von Hück steuerlich geltend gemacht haben.

Gestern hatten knapp 200 Beamte an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg Gebäude durchsucht, unter anderem Büros der Porsche-Zentrale in Stuttgart.