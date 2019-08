Unser SWR Studio Stuttgart schaut in dieser Woche täglich auf die laufende Remstal Gartenschau. Dabei interessieren wird uns auch für das "Drumherum".

Am Mittwoch geht es um das Leben auf und in der Rems. Wie sauber ist das Wasser und kann man darin baden? Und welche Fische und andere Tiere leben dort? Antworten darauf gibt es bei Führungen, die im Rahmen der Remstal Gartenschau angeboten werden. Unter anderem ziehen wir Gummistiefel an, stellen uns in die Rems und schauen uns das Unterwasser-Leben mit einem Experten an.

Leben auf und in der Rems