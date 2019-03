Die Polizei sucht nach einem elfjährigen Jungen aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis). Das Kind war am Freitag nach der Schule nicht in seiner Wohngruppe erschienen - bislang fehlt jede Spur.

Hisam ist elf Jahre alt und wird seit Freitag vermisst. Pressestelle Polizei Baden-Württemberg

Der elfjährige Hisam Almsto hatte am Freitag um 12:30 Uhr die Stöckachschule in Winnenden verlassen - er kam jedoch nicht in seiner Wohngruppe in der Paulinenpflege an. Die Polizei sucht nun mit Hochdruck nach dem Jungen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Im Fahndungstext fragt sie: Wer hat den Jungen seit Freitagmittag gesehen? Wer kennt den Jungen und hat eine Idee, wo er sein könnte? Wer hat den Jungen in der Vergangenheit an welchen Orten in Winnenden gesehen?

Flugblätter werden verteilt

Die bisherige Suche, auch mit einem Hubschrauber und Suchhund, ist bislang erfolglos geblieben. Die Ermittlungen haben zum jetzigen Stand auch keinen Hinweis ergeben, warum der Junge verschwunden sein könnte, so die Polizei. Am Montag sollte die Suche mit Flugblättern, der erneuten Untersuchung des Schulwegs sowie einer Befragung der Lehrer fortgesetzt werden.

Hisam ist etwa 1,50 Meter groß und er trug zuletzt khakifarbene Oberbekleidung mit Kapuze, schwarze Schuhe und schwarze fingerlose Handschuhe. Außerdem trug er einen Schulranzen der Marke Scout mit einem Fußballmotiv. Hisam spricht Deutsch.

Hisam kam alleine aus dem Irak nach Deutschland

Der Elfjährige kam nach Angaben der Polizei im Mai 2018 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aus dem Irak nach Deutschland. Daraufhin wurde er in einer Wohngruppe in der Winnender Paulinenpflege untergebracht. In der Einrichtung wohnen auch Menschen mit Behinderung, Hisam selbst hat keine Behinderung.

Hinweise nimmt die Polizei in Aaalen unter 07151/950-0 entgegen.