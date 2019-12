per Mail teilen

Nach einem schweren Unfall auf der A81 in Ehningen (Kreis Böblingen) haben Autofahrer zwei Männer aus ihrem brennenden Fahrzeug gerettet.

Wie die Polizei mitteilte, war das Auto der 24 und 38 Jahre alten Männer in der Nacht zum Donnerstag gegen die Mittelschutzplanke gekracht. Anschließend überschlug sich der Wagen mehrfach und fing Feuer.

Unfallursache noch unklar

Daraufhin hielten laut Polizei mehrere Autofahrer an und befreiten die Verletzten aus dem brennenden Fahrzeug. Die beiden Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-jährige Beifahrer erlitt lebensgefährliche, der 38-jährige Fahrer schwere Verletzungen. Warum es zu dem Unfall kam ist noch unklar. Die A81 war wegen Bergungsarbeiten zeitweise in beide Richtungen gesperrt.