Ein Mann hat bei Dacharbeiten in Donzdorf (Kreis Göppingen) sein eigenes Haus in Brand gesteckt und 1,2 Millionen Euro Schaden verursacht.

Dauer 0:38 min Mann brennt in Donzdorf eigenes Haus ab Ein Mann wollte gestern in Donzdorf (Kreis Göppingen) sein Dach reparieren. Doch das Ergebnis seiner handwerklichen Bemühungen war ein Großeinsatz der Feuerwehr und ein Schaden in Millionenhöhe.

Der Mann war nach ersten Erkenntnissen der Polizei gerade dabei, neue Dachplatten auf seinem Haus zu verschweißen - so setzte er die Kunststoff-Fassade seines Hauses in Brand. Als die Feuerwehr kam, stand demnach bereits der Dachstuhl in Flammen. Eine Frau habe sich mit einer leichten Rauchvergiftung nach draußen retten können, der 55-Jährige habe leichte Brandverletzungen erlitten.

Großeinsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr konnte den Brand mit mehr als 70 Helfern nach etwa zwei Stunden unter Kontrolle bringen, dennoch brannte das Haus komplett ab. Am Nachbargebäude zersprangen nach Polizeiangaben durch die Hitze sämtliche Scheiben. Die Bewohner mussten ausquartiert werden. Laut Polizeibericht gab es weitere Schäden an Fenstern an zwei weiteren Wohnhäusern - diese blieben aber bewohnbar.