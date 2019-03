per Mail teilen

Spektakulär, brillant, traumhaft - so beschreibt sich das Musical Aladdin. Nun spielt der Disney-Klassiker in Stuttgart: Der Orient wird schillernd und knallend auf die Bühne gebracht.

Hinter den Kulissen des Musicals Aladdin in Stuttgart Modernste Technik und Handarbeit Beim Bühnenbild für das Musical Aladdin heißt es klotzen statt klecken. Pressestelle Jan Potente Bild in Detailansicht öffnen Allein 140 Kopfbedeckungen kommen in der Show zum Einsatz. Pressestelle Jan Potente Bild in Detailansicht öffnen Für die Kostüme ist Handarbeit gefragt. Pressestelle Jan Potente Bild in Detailansicht öffnen Auf der anderen Seite kommt auf der Bühne modernste Technik zum Einsatz. Pressestelle Aladdin Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen Über 350 Kostüme werden während einer Vorstellung an- und ausgezogen. Dank hunderttausender Swarovski-Kristallen und aufwändiger Stickereien glitzert und funkelt es fast überall. Pressestelle Jan Potente Bild in Detailansicht öffnen Die Hauptrolle des Aladdin spielt Philipp Büttner, der sagt: "Mein erster Kinofilm meiner Kindheit war tatsächlich Aladdin." Pressestelle Aladdin Stuttgart Bild in Detailansicht öffnen

Im Musical werden 36 Pyro-Effekte gezündet, mehr als 350 Kostüme werden an- und ausgezogen und dank hunderttausender Swarovski-Kristalle glitzert und funkelt es überall. Für die Geschichte von Aladdin, Prinzessin Jasmin und Flaschengeist Dschninni werden auf der Bühne drei Welten erschaffen: Aladdins Heimat Agrabah, die Höhle der Wunder sowie der Palast, in dem Prinzessin Jasmin lebt.

In Stuttgart am 21. März Premiere

Mit Aladdin hat Stage Entertainment das fünfte Disney-Musical nach Stuttgart geholt. Seit 2015 hatte Aladdin in Hamburg gespielt und von dort stammt auch fast das gesamte Stuttgarter Premierenensemble. Allein die Rolle des Flaschengeistes wurde neu besetzt. Zehn Millionen Euro kostet die Aladdin-Produktion in Stuttgart - zum Vergleich: in Hamburg waren es noch 17 Millionen Euro.

Dauer 00:48 min Der Trailer zum Aladdin-Musical Erste Eindrücke zum Aladdin-Musical in Stuttgart gibt es hier.

In der Disney-Geschichte geht es um Aladdin und sein Streben, seinen Träumen zu folgen. Er trifft auf Prinzessin Jasmin, die von Zuhause weggelaufen ist und für beide ist es Liebe auf den ersten Blick. Bevor die beiden aber zusammenfinden, müssen sie zahlreiche Hindernisse überwinden - immer begleitet vom sagenumwobenen Flaschengeist Dschinni aus der Wunderlampe.