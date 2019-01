In die Diskussion um Grenzwerte und Diesel-Fahrverbote kommt Bewegung. Der Ludwigsburger CDU-Bundestagsabgeordnete Steffen Bilger kündigte im SWR-Interview an, dass wichtige Messstellen überprüft werden sollen.

Luft-Messstelle am Stuttgarter Neckartor dpa Bildfunk

Steffen Bilger ist nicht nur Bundestagsabgeordneter, sondern auch Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Im Gespräch mit dem SWR kündigte er an, dass sein Ministerium die Messstellen überprüfen lassen wolle, die besonders schlechte Luftwerte lieferten. "Das Stuttgarter Neckartor gehört auf jeden Fall dazu", so Bilger.

"Verkehrsministerium BW macht wohl mit"

Zwar ist die Überprüfung laut Bilger nur in Zusammenarbeit mit den Bundesländern möglich. Aber er erwartet, dass die zuständigen Landesministerien kooperieren - auch das grüne Verkehrsministerium Baden-Württemberg: "Ich hab mir sagen lassen, dass das BW-Verkehrsministerium signalisiert hat, bei der Überprüfung der Messstellen mitzumachen", sagte Bilger.

Dauer 04:17 min "Bin gespannt auf die Ergebnisse" Das Bundesverkehrsministerium will alle Luft-Messstellen im Land überprüfen, die besonders schlechte Werte geliefert haben - wohl auch am Stuttgarter Neckartor. Welche Auswirkungen könnte dies haben?

Überprüft werden sollen nicht nur die Abstände der Messstellen zu Fahrbahnen oder zur nächsten Ampelkreuzung. In dieser Hinsicht sieht Bilger keine Probleme am Stuttgarter Neckartor. Man müsse aber schon fragen, ob die Messstelle Neckartor repräsentativ für die Umgebung seien, ob die Werte auch in 20, 30 Metern Entfernung noch so schlecht seien. "Da bin ich sehr gespannt auf die Untersuchungsergebnisse", so Bilger.

Auswirkung auf Fahrverbots-Urteile?

Sollte sich herausstellen, dass die Messstelle am Neckartor rechtswidrig aufgestellt sei, hält Bilger auch für möglich, dass dies Auswirkungen auf das Fahrverbots-Urteil für Stuttgart hätte. In Aachen sei im vergangenen Jahr festgestellt worden, dass eine Messstelle rechtswidrig aufgestellt worden sei. Die Ergebnisse dieser Messstelle würden jetzt als nichtig betrachtet. "Im Ergebnis führt das jetzt dazu, dass in Aachen ein Fahrverbot vermieden werden kann", so Bilger im SWR.