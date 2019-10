per Mail teilen

Der Verband Region Stuttgart reagiert verhalten auf den Vorstoß von Verkehrsminister Winfried Hermann, die Fahrpreise im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) im nächsten Jahr nicht zu erhöhen.

Diskussion über höhere Preise im VVS dpa Bildfunk picture alliance / Bernd Weissbrod/dpa

In Sachen Tariferhöhung beim VVS schlagen bei Jürgen Wurmthaler, dem Verkehrsdirektor im Verband Region Stuttgart, zwei Seelen in seiner Brust. Als Nutzer von Öffentlichen Verkehrsmitteln sage er "Ja" zum Vorstoß von Verkehrsminister Hermann, die Fahrpreise im nächsten Jahr nicht zu erhöhen. Als Vertreter des Verbands Region Stuttgart ist er aber etwas anderer Meinung.

"Politische Entscheidung"

Wurmthaler verwies im SWR-Interview darauf, dass im kommenden Jahr sowieso zusätzliche Mittel für den ÖPNV und die Verbesserung des Angebots aufgebracht werden müssten, dass zum Beispiel steigende Energiekosten, höhere Tariflöhne oder eine Taktverdichtung verkraftet werden müssten. "Schließlich ist es eine politische Abwägung, ob nochmals zusätzliche Mittel ausgegeben werden können oder nicht", sagte Wurmthaler.

Diskussion in den Haushaltsberatungen

Die Diskussion über die Fahrpreise müsse in den Haushaltsberatungen der Region Stuttgart, der beteiligten Landkreise und der Stadt Stuttgart stattfinden. "Da bin ich gespannt, was am Ende rauskommt."