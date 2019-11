Im Zusammenhang mit dem Dieselskandal bei VW liegt ein Streit um möglichen Schadenersatz für Anleger der VW-Dachgesellschaft Porsche SE nun erst einmal auf Eis. Das hat das Oberlandesgericht Stuttgart entschieden.

Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart setzte am Dienstag zwei Berufungsverfahren aus, um zunächst den Ausgang der Musterverfahren vor dem OLG Braunschweig und Stuttgart abzuwarten. Darin wird derzeit geklärt, ob der VW-Konzern und die Holding Porsche SE ihre Aktionäre zu spät über die finanziellen Folgen des Dieselskandals informiert haben.

Die OLG-Richter erklärten am Dienstag in Stuttgart, es sei "zwingend" den Ausgang dieser Musterverfahren abzuwarten, da es um die gleichen Sachverhalte gehe wie in den Musterverfahren gegen VW und die PSE und die Entscheidung somit davon abhänge, was dort herauskommt, hieß es zur Begründung.

Mit Schadenersatz von 47 Millionen Euro nicht einverstanden

In dem Verfahren am Dienstag vor dem OLG Stuttgart geht es um die Klage von zwei japanischen Fondsgesellschaften sowie eines britischen Fonds gegen die Porsche SE. Die Fonds hatte vor dem Landgericht Stuttgart vor rund einem Jahr einen Schadenersatz in Höhe von 47 Millionen Euro zugesprochen bekommen. Dagegen waren sie und die Porsche SE in Berufung gegangen. Jetzt muss der Ausgang der Kapitalanlegermusterverfahren der Oberlandesgerichte Braunschweig und Stuttgart abgewartet werden.