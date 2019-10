Die Turn-WM in Stuttgart bringt Bewegung in die ganze Stadt: Der Schlossplatz verwandelt sich am Freitag und Samstag in einen Hindernis-Parcours.

Saltos selber schlagen Hangeln, balancieren, klettern: Mit einem großen Hindernisparcours kommt die Turn-WM von der Schleyerhalle mitten in die Stuttgarter Innenstadt. Besucher können die Sportart Parkour selbst ausprobieren und beispielsweise auch mit Anleitung Saltos üben. Außerdem sind auch internationale Profi-Wettkämpfe auf der rund 80 Meter langen Parkour-Strecke geboten. Dauer 0:20 min Das Beste an der Turn WM Die Turn-WM ist in Stuttgart angekommen. Nicht nur die Beuscher in der Schleyerhalle sind begeißtert. Viele Stuttgarter verfolgen das Geschehen rund um Siomone Biles und Elisabeth Seitz. Für sie ist das Beste an der Turn-WM... Parkour in der Region Stuttgart Für alle, die damit anfangen wollen: Parkour-Training gibt es in der Region Stuttgart unter anderem in Filderstadt und Stuttgart, in Ludwigsburg und Göppingen. Um ein Parkour-Training zu starten braucht es einige Dinge für den Einstieg: Schuhe mit guten Sohlen, die nicht zu schwer sind und mittlere bis wenig Dämpfung aufweisen, eine Sport-oder Jogginghose und wetterangepasste Kleidung bei Regen. Immer dabei haben sollte man auch einen kleinen Rucksack für Essen und Trinken sowie Pflaster und Magnesia bei Übungen an Stangen. Dauer 2:57 min Der Parkour-Sportler Andy Haug Er springt über Parkbänke, nimmt gut 15 Treppenstufen auf einmal und macht Rückwärtssaltos aus dem Stand. Der 29-jährige Andy Haug ist professioneller Parkour-Läufer - wo auch immer er hingeht, er nimmt den kürzesten Weg. Hindernisse kennt er nicht. Am Wochenende dreht sich auf dem Schlossplatz im Rahmen der Turn-WM alles um Parkour. Die besten Parkour- Läufer der Welt treten gegeneinander an - und auch Andy Haug ist mit dabei.