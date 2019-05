per Mail teilen

Die Vorarbeiten reichen mehr als zehn Jahre zurück. Nun wird die Remstal Gartenschau am Freitag eröffnet. Schorndorfs Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) spricht von einer ganz neuen Qualität im Remstal.

Herr Klopfer, was hat sich durch die Gartenschau verändert?

Wir haben wunderbare neue Parkanlagen, einen tollen neuen Sportpark bekommen. Die Menschen kommen wieder an den Fluss, die Rems. Jetzt erblüht gerade die Stadt so richtig, Zehntausende von Blumen sind in der Stadt. Ich glaube, das wird bis zum 20. Oktober ein ganz wunderbarer Remstal Gartenschau-Sommer.

Was ist für sie persönlich das Besondere an der Gartenschau?

Mit 80 Kilometern ist unser Garten unendlich groß. Ich war gestern am Remsursprung in Essingen, wunderbar, man kann dort hochlaufen auf die Schwäbische Alb, aber auch entlang dieser ganz kleinen zarten Rems nach unten zum Schlosspark in Essingen wandern, ein wunderbarer Radweg zwischen Waiblingen und Remseck und Rennstrecke und deshalb ist es für Wanderer und Radfahrer ganz einfach die Länge des Tales zu erleben oder links und rechts abzubiegen zu den Weingütern und Streuobstwiesen.

Die Remstal Gartenschau Die Remstal Gartenschau ist nach Angaben der Veranstalter die erste interkommunale Gartenschau Deutschlands. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag um 15 Uhr auf dem Schorndorfer Marktplatz (Rems-Murr-Kreis) statt. 1.300 Gäste werden erwartet. Geladen ist auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Bis zum 20. Oktober präsentieren 16 Kommunen entlang der Rems gemeinsam ihre Attraktionen. Im Vorfeld sind in Zusammenarbeit der Kommunen gemeinsame Radwege und Wanderwege entstanden. Rund 60 Millionen Euro wurden investiert. Hauptspielorte werden Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) und Schorndorf sein.

Wird alles bis zur Eröffnung am Freitagnachmittag rechtzeitig fertig?

Natürlich ist alles nur zu 99 Prozent fertig. Aber die Gäste werden das wohl kaum merken. Aber gleichzeitig arbeiten heute noch Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Handwerksbetriebe. Meine Mitarbeiter der Stadtverwaltung arbeiten im Schichtbetrieb zwischen 4 und 22 Uhr.