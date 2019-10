per Mail teilen

Jahre nach Inkrafttreten der neuen Brandschutzverordnung scheint jetzt klar: Veranstaltungen im Foyer der Stuttgarter VHS wird es vorerst nicht mehr geben.

Zum 100. Jubiläum der Volkshochschulen gab es für die Volkshochschule im Rotebühlzentrum Stuttgart eine besondere Überraschung: Aus Brandschutzgründen untersagte das Baurechtsamt der Stadt Stuttgart alle Veranstaltungen in der Halle des Rotebühlzentrums. Zuerst war es eine Ausstellung zum Kunsthandwerk, jetzt hat es den Tag der Kulturen im Treffpunkt Rotebühl getroffen. 70 internationalen Vereinen mußte die VHS absagen, da der Brandschutz nicht gewährleistet sei. Nun muss wohl vorerst alles abgesagt werden, was hier geplant war.

Dauer 3:17 min Brandschutz macht Treffpunkt Rotebühl dicht Dieses Jahr feiert die Volkshochschule Stuttgart 100 jähriges Bestehen, da kommt die folgende Überraschung gar nicht recht: Jeglicher Betrieb in der Halle, auf verschiedenen Stockwerken ist aus Brandschutzgründen ab sofort nicht mehr möglich. Vor 10 Monaten hatte die Beteiligten noch gehofft mit Fluchttreppentürmen aussen am Haus genügend Abhilfe geschaffen zu haben. Jetzt reicht es nicht mehr. Diese Woche wurde eine Ausstellungseröffnung abgesetzt, nächste Woche ist es der Tag der Kulturen, für den es keine Erlaubnis mehr gibt.

Problemfall Fluchttreppentürme

Das Innere des Treffpunkt Rotebühl genüge den Brandschutzvorschriften nicht mehr, teilte das Ordnungsamt der Stadt nach zahlreichen Gesprächen mit. Die neuen Fluchttreppentürme, die jüngst aufgestellt worden waren, sind im Brandfall nur über die Büros erreichbar. Dazu, so die Baurechtsbehörde, müssten sämtliche Büroräume im Bauteil F aber permanent geräumt werden. Damit wäre ein Betrieb der Volkshochschule nicht mehr möglich. Die beteiligten Behörden suchen derzeit fieberhaft nach einer Lösung. Von dem Veranstaltungsverbot in der Halle nicht betroffen sind die Workshops in den Kursräumen.