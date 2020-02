Fast zwei Drittel weniger als vergangenes Jahr: So schlecht waren die Daimler-Ergebnisse seit 10 Jahren nicht. Jetzt muss Konzern-Chef Ola Källenius Pläne für die Zukunft vorlegen.

Mit 4,3 Milliarden Euro liegt der operative Gewinn des Autobauers rund 60 Prozent niedriger als vergangenes Jahr. Dabei ist der Fahrzeugabsatz stabil. Der Umsatz legte sogar rund drei Prozent zu auf mehr als 170 Milliarden Euro.

Hauptgrund für den Gewinnrückgang ist die Dieselaffäre, die Daimler letztes Jahr über vier Milliarden Euro gekostet hat. Außerdem machte der Konzern deutlich, dass es bislang keine Änderungen an dem veröffentlichen Sparprogramm gibt. Dabei ist geplant mindestens 10.000 Stellen abzubauen.

Prämie für Mitarbeiter wird deutlich gekürzt

Auch die Mitarbeiterbeteiligung fällt schmaler aus. Die Beschäftigten sollen nur noch eine Anerkennungsprämie von 500 Euro und eine Ergebnisbeteiligung von bis zu 597 Euro erhalten. Im Jahr zuvor gab es noch 4.965 Euro Prämie.

Das schlechte Ergebnis wird auch die Aktionäre treffen. Der Konzern will dieses Jahr nur noch 90 Cent Dividende zahlen, statt 3,25 Euro im vergangenen Jahr. Börsenexperten und Fondspezialisten erwarten, dass Daimler-Chef Ola Källenius heute ein Konzept für die Zukunft vorstellt.

Ola Källenius muss Aktionäre überzeugen

Dass Daimler seine Jahresziele verfehlen würde, war absehbar. Seit dem Antritt von Ola Källenius als Daimler-Chef im Mai musste der Konzern drei Gewinnwarnungen ausgeben. Källenius steht massiv unter Druck. Die Daimler-Aktie hat seither deutlich an Wert verloren. Hinzu kommt Ärger im Dieselskandal, den der Konzern noch immer nicht abschließen konnte: Das Kraftfahrtbundesamt hat bisher Rückrufe für über eine Million Dieselfahrzeuge angeordnet.

Doch nicht nur deswegen sind die Daimler-Investoren verstimmt. Das Vertrauen in den Zetsche-Nachfolger sinkt, auch weil Källenius bislang keine visionären Projekte vorweisen kann. Bei der E-Mobilität zum Beispiel sind andere – allen voran Tesla – viel weiter.

Seit Mai ist Ola Källenius der neue Daimler-Chef. dpa Bildfunk picture alliance/Michael Kappeler/dpa

Bei der Bilanz-Pressekonferenz muss Källenius deshalb vor Investoren und Journalisten erklären, wie er Daimler wieder auf Spur bringen will. Und dass dafür voraussichtlich die Dividende für Aktionäre deutlich gekürzt wird.

Daimler streicht Jobs und Modelle

Klar ist auf jeden Fall: Daimler muss sparen – und das wird auch Jobs kosten. So sollen unter anderem tausende Stellen durch Abfindungen, Altersteilzeit und frühzeitige Pensionierungen abgebaut werden. Wie viele genau ist noch unklar. Das Handelsblatt berichtete vorab von bis zu 15.000 Stellen, davor war von mindestens 10.000 die Rede.

Daimler selbst hat die neue Zahl bislang nicht bestätigt, allerdings dass der Konzern mehr als 1,4 Milliarden Euro Personalkosten einsparen will. Doch Daimler will nicht nur Jobs abbauen, sondern auch Modelle reduzieren: Unter anderem droht offenbar der B-Klasse in ihrer derzeitigen Form das Aus. Auch die Pickup-Trucks der X-Klasse will Daimler nicht mehr weiterbauen.