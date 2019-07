Am Montag geht es um die Zukunft des Daimler-Werks in Stuttgart-Untertürkheim. Ein Punkt verunsichert die Beschäftigten besonders.

Rund 5.000 Beschäftigte werden zur nicht-öffentlichen Betriebsversammlung in der Stuttgarter Schleyerhalle erwartet. Der Autobauer steckt in der Krise: Er muss wegen des Diesel-Abgasskandals massenhaft Autos zurückrufen, für 2019 rechnet er mit weniger Gewinn als eigentlich geplant. Dazu kommen die Kosten für die E-Mobilität.

Sparprogramm verunsichert Mitarbeiter

Der neue Daimler-Chef Ola Källenius hat dem Konzern deshalb ein Sparprogramm verordnet. Und das verunsichert auch die Beschäftigten am Standort Untertürkheim. Sie müssen im Moment zwar nicht um ihre Jobs fürchten, bis Ende 2029 gibt es für alle Daimler-Mitarbeiter eine Beschäftigungsgarantie.

Aber: Im Moment ist nicht klar, welche Rolle das Untertürkheimer Werk bei der E-Mobilität künftig spielen wird. Erst im Herbst will Daimler nämlich entscheiden, wo die Teile für die elektrischen Antriebe produziert werden. Dazu kommen die Pläne des Unternehmens beim Klimaschutz: Bis 2022 will der Autobauer in Europa CO2-neutral produzieren, bis 2039 sollen Neuwagen kein CO2 mehr ausstoßen.

Teile für eine Million Autos im Jahr

Was das für die Beschäftigten in Untertürkheim bedeutet, darüber werden Mitarbeiter, Betriebsrat und Werksleitung wohl am Montag diskutieren. An dem Standort produzieren etwa 20.000 Beschäftigte Motoren, Achsen und Getriebe für etwa eine Million Fahrzeuge pro Jahr.