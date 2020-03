Die beiden am Montagvormittag als Drive-Ins eröffneten Corona-Abstrichzentren im Kreis Esslingen sind bereits nach wenigen Stunden überlastet. Wartende werden auf Dienstag verwiesen.

Dauer 1:10 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Starker Andrang an Drive-In-Testzentren für Coronavirus An zwei Orten im Kreis Esslingen können sich Einwohner künftig aus dem Auto heraus, in einem sogenannten Drive-In auf das Coronavirus testen lassen. Aufgrund des großen Andrangs muss mit Wartezeiten von mehreren Stunden gerechnet werden. Video herunterladen (2,8 MB | MP4)

In den am Montag eingerichteten Corona-Abstrichzentren (CAZ) in Nürtingen und auf der Messe in Leinfelden-Echterdingen (beide Kreis Esslingen) sind bereits am Vormittag rund 100 Abstriche von Autofahrern entnommen worden. Damit sollen Personen, die aus Risikogebieten wie Südtirol in den vergangenen 14 Tagen zurückgekehrt sind und Anzeichen von Krankheit der Atemwege aufweisen, auf die Infizierung mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-COV-2) getestet werden.

Riesiger Andrang

Aufgrund des großen Andrangs muss mit Wartezeiten von mehreren Stunden gerechnet werden. Daher bittet das zuständige Landratsamt Esslingen die Corona-Abstrichzentren erst Dienstag oder in den darauffolgenden Tagen anzufahren.

Abstriche werden getestet

In den beiden Testzentren werden Abstriche von Autofahrern genommen. Ein medizinischer Helfer tritt dabei in Schutzkleidung an das Autos heran, zückt ein Röhrchen und nimmt einen Abstrich aus Mund und Nase des Autoinsassen. Die Person verlässt dabei nicht das Fahrzeug und kommt nicht mit Gegenständen oder anderen Personen in Kontakt. Die Proben werden anschließen in ein Testlabor gesandt.

Die Einfahrt zum "Drive-In" in Nürtingen. Hier werden Coronavirustests gemacht. SWR Nicole Freyler

Code vom Hausarzt nötig

Bürger aus dem Kreis Esslingen können erst nach telefonischer Diagnose ihres Hausarztes oder vom ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefonnummer 116117) mit dem Auto anfahren. Um auf das Gelände des Corona-Abstrichzentrums (CAZ) gelangen zu können, ist ein Code notwendig. Den erhält man vom Hausarzt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst. Zusätzlich muss man seine Krankenversicherungskarte vorlegen. Voraussetzung dafür ist, dass eine Person sich in den vergangenen 14 Tagen im Südtirol oder einem anderen Risikogebiet aufgehalten hat und Krankheitsanzeichen der Atemwege aufweist.

Dauer 2:03 min Drive-In-Corona-Test Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Viele Landkreise haben reagiert und mittlerweile Testzentrenn oder Ambulanzen eingerichtet. Im Landkreis Esslingen können sich mögliche Infizierte ab heute mit dem Auto vorfahren, um sich testen zu lassen. Dafür gibt es seit heute zwei Drive-In-Stationen. Nicole Freyler war dort:

Festplatz Oberensingen und P27 bei der Messe

Die Corona-Abstrichzentren (CAZ) des Kreises Esslingen befinden sich auf dem Festplatz in Nürtingen-Oberensingen sowie auf dem Parkplatz P27 bei der Messe Stuttgart in Leinfelden-Echterdingen und werden vom Malteser Hilfsdienst koordiniert. Bis zu hundert Abstriche pro Drive-In können täglich genommen werden, so der Sprecher des Landratsamtes Esslingen, Peter Keck. Vor den Abstrichzentren hatten sich am Montagvormittag eine lange Autoschlange gebildet. Die Teams in den Drive-Ins wurden spontan aufgestockt.

Vor dem Drive-In für Corona-Abstriche in Nürtingen hat sich eine lange Autoschlange gebildet SWR Venessa Sieck

Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr

Die Öffnungszeiten der CAZ sind montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr. Danach und an Wochenenden können sich Personen im Verdachtsfall unter der Telefonnummer 116117 an den ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden, der dann alles Weitere einleitet. Schwere Akutfälle mit intensiven Symptomen, wie beispielsweise Atemnot oder Verdacht auf Lungenentzündung werden durch den Hausarzt in die Kliniken eingewiesen.

Ambulantes Testzentrum kommt nach Sindelfingen

Auch der Kreis Böblingen erhält ein weiteres, zweites ambulantes Testzentrum. Hierfür werden - ähnlich wie im Testzentrum Herrenberg - acht Container aufgestellt, im 15-Minuten-Takt werden Abstriche der Verdachtsfälle genommen. Die Container werden in den kommenden Tagen auf dem Parkplatz der Gemeinschaftspraxis der Laborärzte Sindelfingen neben dem Obi-Baumarkt aufgestellt.

SWR Nicole Freyler

Gesundheitsamt entscheidet über Test

Auch hier gilt: ohne vorherige Registrierung beim Gesundheitsamt in Böblingen, Telefonnummer 07031-663-3500, kann kein Test durchgeführt werden. Stand Montagmittag gibt es nach Auskunft eines Sprechers des Landratsamtes drei bestätigte Coronafälle. Rund 50 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Um die Erreichbarkeit im nördlichen Kreisgebiet zu verbessern und die Kapazität zu erhöhen, werde das Testzentrum in Sindelfingen eingerichtet, hieß es weiter. Wann genau das Testzentrum eröffnet wird, ist noch offen.

Abendliche Öffnungszeiten

Ähnlich wie in Herrenberg , wo das Testzentrum von 18 bis 22 Uhr geöffnet ist, soll das Sindelfinger Zentrum aufgebaut werden. In Herrenberg werden täglich rund 50 Proben genommen und im Klinikum Sindelfingen analysiert. Im Sindelfinger Testzentrum sollen mehr Proben genommen werden können. Diese werden nebenan bei der Laborärztegemeinschaft analysiert.