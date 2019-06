Die Bürgerseen in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) sind gerade im Sommer sehr beliebt. Derzeit aber sind sie gesperrt. Aus Sicherheitsgründen, heißt es bei der Stadtverwaltung.

Die Bürgerseen in Kirchheim unter Teck sind derzeit gesperrt, weil eine Spaziergängerin dort drei kleine Krokodile gesehen haben will. Pressestelle Stadt Kirchheim

Eine Spaziergängerin hat sich am späten Dienstagnachmittag bei der Polizei gemeldet. Sie habe drei kleine Krokodile gesehen. Daraufhin überprüften mehrere Polizeibeamte noch am selben Abend die Bürgerseen und das angrenzende Gelände. Die Suche wurde am Mittwoch fortgesetzt. Hinweise auf Krokodile oder andere Reptilien gibt es bislang aber noch nicht, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung am Mittwoch.

"Die Sicherheit geht vor. Die Seen bleiben gesperrt." Dennis Koep, Sprecher der Stadt Kirchheim unter Teck

Die Bürgerseen sollen aus Sicherheitsgründen bis kommenden Montag gesperrt sein. Betroffen sind neben dem Unteren See, in dem die Krokodile vermeintlich gesehen wurden, auch die anderen Bürgerseen samt angrenzendem Ufer. Der Fahrradweg südlich der Seen bleibt nach Stadtinformationen weiter befahrbar.

Reptilienexperten sollen helfen

Die Stadtverwaltung nimmt den Hinweis ernst. Man habe Kontakt mit Reptilienexperten aufgenommen. Zudem wolle man sich mit Anglern beratschlagen, so der Stadtsprecher weiter.