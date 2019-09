Trockenheit und Schädlingsbefall haben die Wälder in Baden-Württemberg massiv geschädigt. Förster und Wald-Organisationen wollen heute in Stuttgart für mehr finanzielle Unterstützung demonstrieren.

"Wald in Not" lautet das Motto der Demonstration von Forstwirten, Waldarbeitern und Waldbesitzern. Sie wollen heute in Stuttgart auf die dramatischen Schäden nach zwei trockenen Sommern aufmerksam machen und fordern mehr Hilfe von der Politik.

Landesforstminister Peter Hauk (CDU) hatte Anfang der Woche einen Notfallplan für die geschädigten Wälder präsentiert. Darin steht unter anderem, dass das Land noch in diesem Jahr Beihilfen für die Aufarbeitung und Entrindung kranker Bäume sowie für Sammelanträge forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse freigeben will.

AG Wald: Notfallplan noch "ein leeres Papier"

Noch allerdings sind die dafür nötigen jeweils 40 Millionen Euro jährlich im nächsten Doppelhaushalt nicht bewilligt. Solange sei der Notfallplan ein leeres Papier, sagte der Vorsitzende der AG Wald und Organisator der Demonstration, Dietmar Hellmann, dem SWR. "Es geht nicht um die Rettung der Förster oder der Waldbesitzer", sagte er. "Es geht um die Rettung der Wälder." Wälder seien systemrelevant, um den Klimawandel einzudämmen. "Es geht hier um die Lebensgrundlage von uns allen."

Hellmann hatte bereits nach der Vorstellung des Notfallplans gefordert, die jährliche Finanzspritze von 40 auf 400 Millionen zu erhöhen. Den Notfallplan Wald und das dafür nötige Geld muss Forstminister Hauk jedoch noch mit dem grünen Koalitionspartner abstimmen. Die Beratungen für den Doppeletat 2020/21 des Landes gehen bald in die heiße Phase. Da das Geld knapp ist und die Ministerien zum Sparen aufgerufen sind, ist noch offen, ob Hauks Pläne so durchgehen.

Massive Waldschäden im ganzen Land

Auslöser für die Krisenstimmung sind die massiven Waldschäden nach zwei trockenen Sommern in Folge. Hauk zufolge sind im gesamten Land drastische Schäden an Buchen aufgetreten. Im Rheintal falle die Kiefer auf großen Flächen aus, in weiten Teilen Baden-Württembergs gebe es immense Schäden bei Tannen, und der Fichtenbestand sei massiv vom Borkenkäfer geschädigt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte bei einer Waldbegehung im August im Schwarzwald gesagt: "Wir sind in einer echten Krisensituation."