Karussellfahrten, zünftige Musik und viel Gerstensaft erwarten den Besucher beim 174. Cannstatter Volksfest. Aber erst nach erfolgreichem Fassanstich darf angestoßen werden.

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) soll um 15 Uhr das erste Fass auf dem Volksfest anstechen. Kanonenschüsse an der Fruchtsäule und Büttel mit Glocken verkünden dann, dass das eigens für das Volksfest gebraute Bier in die Krüge fließen darf.

Moderiert wird die Eröffnungsfeier von SWR Aktuell Moderatorin Stephanie Haiber und SWR Moderator Michael Antwerpes.

Ein Arbeiter montiert einen Masten an der Achterbahn Alpinabahn picture-alliance / Reportdienste Foto: Sebastian Gollnow

Größte Schienen-Achterbahn Europas wartet

Neben den bekannten Festzelten gibt es auf dem Wasen in diesem Jahr insgesamt vier neue Fahrgeschäfte. Zum Beispiel die größte Schienen-Achterbahn Europas, die "Alpina Bahn". Mit dabei ist auch der Kettenflieger "The Startflyer", die XXL Kettenschaukeln und die Wildwasserbahn. Natürlich sind auch Traditionsgeschäfte wie Wurfbuden oder Kasperltheater aufgebaut. Insgesamt sind in diesem Jahr rund 320 Schausteller, Festwirte und Marktkaufleute auf dem Cannstatter Wasen vertreten. Das sind ein Drittel mehr als im letzten Jahr.

Bierpreis knackt erstmals 11-Euro-Marke

Je nach Wetter werden laut Veranstalter an insgesamt 17 Festtagen bis zu vier Millionen Besucher erwartet. Der Bierpreis knackt erstmals die 11-Euro-Marke, er liegt zwischen 10,80 und 11,20 Euro.

Nach der Eröffnungsfeier folgt dann am Sonntag der große Volksfestumzug mit dekorierten Pferdegespannen der Stuttgarter Brauereien und vielen Trachtengruppen. Er wird vom SWR Fernsehen übertragen. Mittwochs, am 2. Oktober und 9. Oktober, locken die Familientage mit ganztägig ermäßigten Preisen auf viele Attraktionen.

Für die An- und Abreise der Besucher werden zusätzliche Züge bei der Stadtbahn und bei der S-Bahn eingesetzt. Die S-Bahn bietet während der Festtage insgesamt über 800.000 zusätzliche Sitzplätze.