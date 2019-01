Nach einem Brand in einem Krankenhaus in Kirchheim unter Teck ist die Leiche eines Patienten gefunden worden. Das Feuer war am Sonntagabend ausgebrochen.

Patient tot aufgefunden Nach einem Brand in einem Krankenhaus in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist die Leiche eines Patienten gefunden worden. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Einsatzkräfte waren am Sonntagabend zu dem Brand in einem Zimmer in der geschlossenen Abteilung eines Krankenhauses in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) gerufen worden, so die Polizei. Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde in einem Bett einer der beiden Zimmerbewohner tot aufgefunden. Unklar sei unter anderem, ob der 69-Jährige bereits vor dem Brand tot gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher. Brandursache noch nicht bekannt Der andere Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Zimmer und blieb unverletzt. Was die Brandursache war, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.