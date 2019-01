Seit mehreren Monaten brennen im Rems-Murr-Kreis immer wieder Holzstapel - bislang hat die Polizei keine heiße Spur. Nun wurde eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Die Ermittlungsgruppe "Holzstapel" verzeichnet derzeit 20 Fälle von Brandstiftungen an Holzstapeln im Rems-Murr-Kreis. Dazu kommen sieben Fälle im Kreis Esslingen, drei in Stuttgart und drei im Kreis Ludwigsburg. Die beiden aktuellsten Fälle ereigneten sich am Wochenende in Plochingen (Kreis Esslingen) im Gewann Lehren. Der letzte Fall im Rems-Murr-Kreis war in der Gemeinde Winterbach an der Schlichtener Straße.

Die Überreste des Holzstapelbrands in Winterbach (Rems-Murr-Kreis). SWR

Schwierige Spurensuche

Die Spurensuche für die Polizei gestalte sich jedoch schwierig, sagte der Aalener Polizeisprecher Rudolf Biehlmayer dem SWR. Weil die Brandorte immer außerhalb von Orten liegen, bemerken Zeugen die Brände meist erst, wenn das Holz schon lichterloh brennt. Beim Brand in Winterbach konnte die Feuerwehr zwar einen Teil des Holzstapels retten, teilweise blieben aber auch nur verkohlte Reste übrig - und ebenso wenige verwertbare Spuren für die Kriminaltechnik. Aus Ermittlerkreisen ist zu hören, dass beim Brand in Winterbach eine Wildkamera etwas Verdächtiges aufgenommen hat. Doch mehr als Schatten seien darauf nicht zu erkennen gewesen.

Bis zu 10.000 Euro Schaden

Die Höhe der Brandschäden beziffert die Polizei im Rems-Murr-Kreis auf zwischen wenige hundert Euro bis hin zu 10.000 Euro. Weil sich die Art der Fälle aber immer ähnelt, geht sie von einem Serientäter aus. Der hat immer im Schutz der Dunkelheit zugeschlagen, immer lagen die Tatorte außerhalb von Orten und zumeist auch so, dass der Feuerschein weit zu sehen war. Über das Motiv des Täters rätselt die Polizei noch.

In der Nacht zu Silvester brannte auch ein Holzstapel in Deizisau (Landkreis Esslingen). SDMG / Kohls

Sicher ist, dass die Kripo des Rems-Murr-Kreises mit Ermittlern aus dem Kreis Esslingen, Kreis Ludwigsburg und Stuttgart zusammenarbeitet. Der für den Kreis Esslingen zuständige Polizeisprecher Michael Schaal appelliert an die Bürger, die Augen offen zu halten - insbesondere die Besitzer der abseits liegenden Gartengrundstücke: "Wenn Gartenbesitzer - gerade auch tagsüber - jemand Verdächtiges in der Nähe ihres Grundstücks entdecken, sollen sie sofort über den Notruf die Polizei informieren. Wir sind über jeden Hinweis dankbar. Man braucht auch keine Scheu haben, den Notruf zu wählen. Auch wenn sich eine Beobachtung als völlig harmlos herausstellt, wird es von der Polizei nie einen Vorwurf geben."