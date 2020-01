per Mail teilen

Den ersten Ermittlungen zufolge ist der Brand vermutlich von einem elektrisch betriebenen Sessel ausgegangen, der aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten sein könnte.

Bei dem Wohnungsbrand in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Frau ums Leben gekommen. Nach Polizeiinformationen handelt es sich um eine 90-jährige Hausbewohnerin.

Zwei weitere Personen leicht verletzt

Zwei weitere Personen, ein 53-jähriger Hausbewohner und ein Kleinkind, erlitten leichte Verletzungen. Die 90-jährige Bewohnerin wurde von den Rettungskräften ins Freie gebracht. Sie hatte sich schwere Verletzungen zugezogen und verstarb noch vor Ort.

Der Brand war gegen 22:30 Uhr gemeldet worden und in einem Zimmer in dem Zweifamilienhaus in Freiberg-Heutingsheim ausgebrochen. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit rund 45 Einsatzkräften vor Ort.