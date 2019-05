per Mail teilen

An der U-Bahn-Haltestelle Stuttgart-Hedelfingen hat es am späten Montagabend gebrannt. Flammen schlugen aus einem Gullydeckel. Zwei Stadtbahnlinien sind davon betroffen - voraussichtlich länger.

Nach einem Kabelbrand in Stuttgart-Hedelfingen ist die dortige Haltestelle gesperrt. Busse bringen die Fahrgäste zur Stadtbahn in Wangen. 7aktuell

Aus bislang unbekannter Ursache war am Montag gegen 21 Uhr ein Brand in einem unterirdischen Kabelschacht ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte diesen laut Polizei schnell löschen, trotzdem wurden die dort verlaufenden Stromkabel stark beschädigt. Die Stromversorgung an der Haltestelle fiel aus.

Wie die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) am Dienstag auf Anfrage mitteilte, ist die Haltestelle gesperrt. Betroffen sind die Linien U9 und U13 bis voraussichtlich zum Betriebsschluss in der Nacht auf Mittwoch. Die SSB hat einen Busersatzverkehr bis zum Wangener Marktplatz eingerichtet.