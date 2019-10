per Mail teilen

Auf dem Gelände eines Lkw-Händlers in Köngen (Kreis Esslingen) haben in der Nacht mehrere Lastwagen gebrannt. Die Firma gehört zur Daimler AG und verkauft gebrauchte Lkw.

Fünf Lastwagen sind in der Nacht zum Mittwoch durch ein Feuer in Köngen (Kreis Esslingen) zerstört worden. Beim Brand auf dem Gelände einer Nutzfahrzeug-Firma sei ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von 500.000 Euro entstanden, sagte ein Sprecher der Polizei. Niemand wurde verletzt.

Dauer 0:34 min Brand war weithin sichtbar Fünf Lkw sind in der Nacht zum Mittwoch durch ein Feuer in Köngen (Kreis Esslingen) zerstört worden. Verletzt wurde niemand, der Brand von weitem sichtbar.

Meterhohe Flammen

Bei dem Brand kam es vermutlich durch die Tanks der Lkws zu mehreren Explosionen. Die Ursache war zunächst unklar. Mehrere Notrufe gingen in der Nacht zum Mittwoch bei Polizei und Feuerwehr ein. Durch die hohe Rauchentwicklung und die meterhohen Flammen war das Feuer weit sichtbar.