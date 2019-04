Die Löscharbeiten nach dem Brand in einer ehemaligen Gaststätte in der Schorndorfer Innenstadt dauern weiter an. Fünf Menschen wurden verletzt.

Andreas Rosar

Weil in dem alten Haus viel Holz verbaut sei, entstünden immer wieder entstünden neue Glutnester, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Er rechne damit, dass die Löscharbeiten bis in den Abend andauern. Das Feuer war am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr in dem Gebäude in der Göppinger Straße ausgebrochen. Fünf Menschen, die in der ehemaligen Gaststätte übernachtet hatten, wurden mit Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei von ihnen mussten von der Feuerwehr gerettet werden, weil sie sich in Lichtschächten befanden.

Brandursache noch unklar

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer im Untergeschoss des Hauses aus. Es gibt keine Hinweise auf Brandstiftung von außen. In dem Gebäude sind ein deutsch-türkischer Verein und eine Kampfsportschule untergebracht. Die Brandursache ist noch unklar. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Gebäude nicht mehr zu benutzen

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und hat inzwischen damit begonnen, das Haus teilweise mit Baggern einzureißen. Da sich starker Rauch entwickelte, wurden Anwohner gebeten, die Türen und Fenster im Innenstadtbereich geschlossen zu halten. Die Göppinger Straße in Schorndorf ist nach wie vor gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.