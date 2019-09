Sechs Rathauschefs fordern ein eigenes Grundsteuermodell für Baden-Württemberg - darunter der OB von Böblingen, Stefan Belz, und der Bürgermeister von Weil der Stadt, Thilo Schreiber. Sie richteten einen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Das Land solle sich bei der Grundsteuer für ein eigenes Baden-Württemberg-Modell stark machen - so der Appell an Ministerpräsident Kretschmann. Und aus Sicht der Bürgermeister wäre das ein Bodenwertmodell: Damit würde für die Berechnung der Grundsteuer allein die Größe und die Lage des Grundstücks wichtig. Ob ein Haus darauf steht und wie groß es ist, wäre egal. Das sei ökologisch und gerecht, heißt es in dem Brief. So würden auch leere Grundstücke stärker besteuert. Das Modell der Bundesregierung sei zu kompliziert für die Gemeinden.