Der Rechtsanwalt Joachim Exner ist zum vorläufigen Insolvenzverwalter des angeschlagenen Anlagenbauers Eisenmann bestellt worden. Wie das Familienunternehmen in Böblingen weiter mitteilte, wolle man alles tun, um eine bestmögliche Lösung für Mitarbeiter und Gläubiger zu erreichen. Eisenmann hat weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter. Die Firma ist unter anderem im Bereich Lackieranlagen und Umwelttechnik aktiv. Als Grund für den Insolvenzantrag am Montag gab Eisenmann den hohen Verlust im Jahr 2018 an. Die Akquisition und Abwicklung diverser Großprojekte hätten dazu geführt, teilte das Unternehmen mit, ohne genauere Angaben zu machen.