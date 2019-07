Der Anlagenbauer Eisenmann hat beim Amtsgericht Stuttgart einen Insolvenzantrag gestellt. Das Familienunternehmen ist seit 65 Jahren in 15 Ländern am Markt. Eisenmann zählt zu den international führenden Unternehmen im Anlagenbau und in der Umwelttechnik. Mit dem Antrag will das Unternehmen laut eigener Mitteilung das im März 2019 gestartete Programm zur Restrukturierung und strategischen Neuausrichtung beschleunigen. Es gebe bereits erste Interessenten, die in das neu ausgerichtete Geschäft einsteigen wollten, so die Geschäftsleitung. Die Abwicklung diverser Großaufträge hat im Jahr 2018 zu einem hohen Jahresverlust geführt. Die 3.000 Mitarbeiter des Unternehmens wurden zeitgleich informiert.