Die Veranstalter bezeichnen sie als weltgrößte Ausstellung ihrer Art - die Kürbisausstellung im Ludwigsburger Blühenden Barock. Bis November sind dort rund 450.000 Kürbisse zu sehen.

Dauer 0:30 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW 450.000 Kürbisse vor dem Schloss Im Blühenden Barock in Ludwigsburg dreht sich seit Freitag wieder alles um Kürbisse. Viele von ihnen wurden künstlerisch zu Skulpturen verarbeitet. Die Show findet zum 20. Mal statt. Video herunterladen (1,2 MB | MP4)

Der gestiefelte Kater, Medusa und ein Einhorn verwandeln die Parklandschaft in ein märchenhaftes Kürbisreich. Unter dem Motto "Fabelhafte Märchenwelt" können die Besucher des Blühenden Barocks in Ludwigsburg die Kürbisausstellung bewundern. Dazu wurden rund 50.000 Kürbisse zu Skulpturen verarbeitet.

60 Jahre Märchengarten - 20 Jahre Kürbisausstellung

Das Motto "Fabelhafte Märchenwelt" ist angelehnt an das 60. Jubiläum des Märchengartens. Neben den Motiven "Tischlein deck dich" und anderen Klassikern sind auch moderne Fantasiegestalten wie "Phönix aus der Asche" oder ein riesiges Pikachu-Pokemon zu sehen, die Künstler mit zigtausenden Kürbissen zum Leben erwecken.

Kürbisse - kulinarisch und optisch

Mehr als 450.000 der Herbstfrüchte in über 600 verschiedenen Sorten – Zierkürbisse, Schnitzkürbisse oder Kalebassenkürbisse – gibt es zu entdecken. Dazu Tipps wie man Kürbisse verarbeitet. Kürbisprofis informieren in Vorführungen und liefern Rezepte.

Gesucht: der schwerste Kürbis der Welt

Auch wieder ausgetragen werden die deutsche und die europäische Meisterschaft im Kürbiswiegen. Der Weltrekord für einen Kürbis liegt bei 1,2 Tonnen, gemessen in Ludwigsburg im Jahr 2016. Weitere Höhepunkt des Programms ist eine Kürbis-Boot-Regatta in ausgehöhlten Kürbissen. Die 20. Kürbisausstellung in Ludwigsburg geht bis zum 3. November.