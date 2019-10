In Bietigheim-Bissingen im Landkreis Ludwigsburg wird am Samstag der Neubau einer syrisch-orthodoxen Kirche eingeweiht. Zu der Einweihung kommt auch das geistliche Oberhaupt der syrisch-orthodoxen Kirche, Ignatius Aphrem II.. Von einem historischen Tag spricht der Vorsitzende der syrisch-orthodoxen Gemeinde in Bietigheim-Bissingen, Numan Acar. Bislang war die Gemeinde für ihre Gottesdienste zu Gast in einer katholischen Kirche. Nach gut zwei Jahren Bauzeit hat sie nun ein eigenes Zentrum, die Kirche mit ihren 600 Sitzplätzen, und dazu ein Gemeindehaus. Damit, so sagte Acar dem SWR, gehe für die gut 2000 Mitglieder zählende Gemeinde ein Traum in Erfüllung. Offizielle Zahlen zu den Baukosten gibt es nicht, Schätzungen sprechen von vier Millionen Euro. Finanziert wurde der Bau allein aus Spenden, so der Gemeindevorsitzende.