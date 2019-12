Geschenke für Menschenaffen in der Stuttgarter Wilhelma

Weihnachten ist Geschenkezeit. In den meisten Familien findet die Bescherung an Heiligabend statt. Anders bei den Menschenaffen in der Stuttgarter Wilhelma. Sie müssen sich etwas gedulden.