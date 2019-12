per Mail teilen

Massive Beleidigungen, Hakenkreuz-Bilder, rassistische Hetze: Zwei Daimler-Mitarbeiter sollen einen türkischen Kollegen monatelang schikaniert haben. Beide wurden entlassen, jetzt wehren sie sich erneut vor Gericht.

Beleidigungen wie "Dreckstürke", Bilder von Hakenkreuzen und Hitler sowie rassistische, bedrohliche Texte: Recherchen des ARD-Magazins "Report Mainz" und des "Stern" hatten im Sommer ergeben, dass es solche Posts von Daimler-Mitarbeitern am Standort Stuttgart-Untertürkheim massenweise gab. Unter anderem per WhatsApp soll ein türkischer Kollege von Dezember 2017 bis März 2018 immer wieder auf diese Weise beleidigt und bedroht worden sein.

Als Daimler davon erfuhr, reagierte das Unternehmen und kündigte den beiden Mitarbeitern fristlos. Das Arbeitsgericht Stuttgart bestätigte den Schritt des Unternehmens. Damit war der Fall aber längst nicht erledigt, denn die Gekündigten gingen in Berufung. Jetzt liegt der Fall beim Landesarbeitsgericht, wo heute beide Seiten wieder aufeinander treffen.

Der "Report Mainz"-Bericht vom 31. Juli 2019 Dauer 10:12 min Nazi-Propaganda bei Daimler-Mitarbeitern Das Stammwerk der Daimler AG in Stuttgart wird von einem massiven Konflikt um Nazi-Postings und Hass-Botschaften erschüttert. Solche Posts wurden von Mitarbeitern über die sozialen Netzwerke geteilt.

Solidaritätsdemo und Gegenprotest angekündigt

Die Polizei stellt sich zum Prozess am Landesarbeitsgericht heute auf eine heikle Lage ein. Denn zur Unterstützung der beiden gekündigten Daimler-Mitarbeiter soll es eine Solidaritätskundgebung in der Nähe des Gerichts geben. Darauf will der Gewerkschaftsbund mit einer Gegenkundegebung unter dem Motto "Keine Hetze im Betrieb" reagieren.

Heute geht es vor Gericht nur um eine der beiden Kündigungen. Der zweite Fall soll laut Gericht aber ebenfalls noch im Dezember verhandelt werden.

Rechte Gewerkschaft stellt Daimler-Mitarbeiter als Opfer dar

Rechte Umtriebe sind bei Daimler seit einigen Jahren ein Problem. Bei den letzten Betriebsratswahlen konnten rechte Gruppen Hinzugewinne vermelden, insbesondere die Gewerkschaft Zentrum Automobil. Sie gilt in der Branche als rechte Arbeitnehmervertretung und spielt im aktuellen Fall eine wichtige Rolle.

Zentrum Automobil unterstützt die beiden von Daimler gekündigten Mitarbeiter. Im Sommer veröffentlichte sie auf Facebook und Youtube einen 35 Minuten langen Film, in dem die Vorwürfe gegen die beiden als "völlig absurd" abgetan werden. Schuld seien korrupte Praktiken bei der Gewerkschaft IG Metall. Die Männer, die ihren türkischen Kollegen beleidigt hatten, wurden in dem Video selbst als Opfer dargestellt. Vieles weist drauf hin, dass Zentrum Automobil auch hinter dem angekündigten Protest am Landesarbeitsgericht steckt.

Daimler-Chef: "Fremdenfeindlichkeit hat bei uns keinen Platz"

Bei Daimler wühlte der Vorfall die ganze Belegschaft auf. Daimler-Boss Ola Källenius bezog damals Stellung und erklärte: "Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz haben bei uns keinen Platz." In dem Video komme es zu einer "äußerst bedenklichen Verzerrung der Wahrnehmung zwischen Opfern und Tätern".