Die A81 zwischen Böblingen/Sindelfingen und Ehningen (Kreis Böblingen) war am Montag nach einem Unfall stundenlang blockiert. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer hatte am frühen Vormittag beim Überholen den Anhänger eines mit Holz beladenen Lkws gestreift. Als dieser abbremste, fuhr ein Sattelschlepper auf den Lkw auf. Der Lkw kippte um und blockierte alle drei Fahrspuren, was zu einem Stau von bis zu zehn Kilometern Länge führte. Erst um 13:30 Uhr waren wieder alle Spuren der A81 frei.