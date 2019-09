Nach dem Raserunfall mit vier verletzten Fußgängern in Stuttgart am Freitagabend hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch im Kreis Böblingen haben mehrere Raser am Wochenende für Polizeieinsätze gesorgt.

Der Raserunfall mit vier verletzten Fußgängern in Stuttgart-Feuerbach am Freitagabend beschäftigt weiter die Polizei. Sie hat ein Ermittlungsverfahren wegen möglicher fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ein 54-jähriger Betrunkener hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und war in eine Passantengruppe auf dem Gehweg gerast. Dabei wurden drei Menschen schwer und einer am Bein verletzt. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache klären und ermitteln, wie schnell der Betrunkene unterwegs war.

Ein Gutachter soll klären, wie schnell der Raser unterwegs war (Symbolbild). SWR (Symbolbild)

Illegales Autorennen auf der A81

Neben dem Fall in Stuttgart-Feuerbach hat die Polizei weitere Autofahrer ins Visier genommen. Sie ermittelt gegen zwei Raser, die sich am Samstagabend auf der A81 bei Nufringen (Kreis Böblingen) ein illegales Autorennen geliefert haben sollen. Auch in Renningen (Kreis Böblingen) hat die Polizei einen 21-Jährigen gestellt, der zu schnell unterwegs war und sich am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle überschlagen hatte.

Prozess wegen tödlichen Raserunfalls beginnt

Ein besonders schwerer Unfall wegen überhöhter Geschwindigkeit ereignete sich im März. Am Mittwoch beginnt deswegen der Prozess am Landgericht Stuttgart gegen einen 20-Jährigen. Ihm wird zweifacher Mord vorgeworfen. Der Mann war im März in einem gemieteten Sportwagen mit 160 Stundenkilometern durch Stuttgart gerast und in ein anderes Auto gekracht. Dabei wurde ein junges Paar getötet.