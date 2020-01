Landwirte der Region Stuttgart in Nöten

Wenn am Freitag in Berlin die Internationale Grüne Woche beginnt, dann rollen durch Stuttgart wieder mehrere hundert Traktoren. Es können durchaus auch mehr als 1.000 werden, so die Veranstalter, die Bauernorganisation "Land schafft Verbindung". Wie schon bei der ersten großen Demo der Landwirte im letzten Herbst wollen sich die Bauern Gehör verschaffen, auf ihre Sorgen und Nöte aufmerksam machen und mit Politik und Verbrauchern ins Gespräch kommen. Am Mittwoch haben sich Landwirte auf den Neuwieshof in Aichwald im Kreis Esslingen darauf vorbereitet.