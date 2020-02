per Mail teilen

Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist am Dienstagmorgen aufgrund einer Rauchentwicklung teilweise gesperrt worden. Der S-Bahn-Verkehr wurde mittlerweile wieder freigegeben.

Auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof kam es zu einer Rauchentwicklung. Als Ursache wird ein Kabelbrand vermutet. SWR Katharina Thoms

Nach Angaben der Feuerwehr kam es in einem Technikbereich im Untergeschoss des Stuttgarter Hauptbahnhofs zu einem Kabelbrand, der zu einer starken Rauchentwicklung an den Gleisen des Mittelbahnsteiges führte. Züge des Fernverkehrs werden derzeit umgeleitet, einige halten stattdessen in Esslingen.

Reisende werden nun nach und nach in den Hbf (tief) gelassen, um in die S-Bahnen zu steigen. Bitte seid vorsichtig, drängelt nicht und nehmt Rücksicht aufeinander. *dr Bundespolizei Baden-Württemberg, Twitter, 4.2.2020, 10:00 Uhr

Der gesamte Bahnhof inklusive des S-Bahn-Bereichs wurde zwischenzeitlich geräumt. Laut Bundespolizei sei der S-Bahn-Verkehr mittlerweile wieder freigegeben, die Reisenden werden wieder in den Bereich des Tiefbahnhofes gelassen.

Dauer 0:20 min Bahnhof gesperrt wegen Feuerwehreinsatz Der Stuttgarter Hauptbahnhof wurde am Dienstagvormittag voll gesperrt. Davon betroffen war sowohl der Fern-, Regional- als auch der S-Bahnverkehr.

Fahrgäste sollen auf andere Verkehrsmittel umsteigen

Fahrgäste sind aufgefordert - wenn möglich - alternative Verkehrsmittel zu nutzen. Genannt werden die Stadtbahnen und Busse der SSB. Allerdings wird auch auf mögliche Kapazitätsengpässe hingewiesen.

Wie der Kabelbrand ausgelöst wurde, ist noch unklar.

