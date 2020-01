Die Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg mit Sitz am Stuttgarter Flughafen zieht für 2019 eine positive Bilanz. Insgesamt konnten 57 Menschen lebend gefunden werden. Bei Personen- und Fahrzeugfahndungen kann die Hubschrauberstaffel insgesamt 38 Erfolge vermelden, 2018 waren es allerdings 46. Insgesamt sei die Staffel im vergangenen Jahr 2.402 Einsätze geflogen, so das zuständige Polizeipräsidium in Göppingen. Bemerkenswert sei, dass man im vergangenen Jahr deutlich mehr Nachteinsätze geflogen habe als noch 2018. Insgesamt sei man im vergangenen Jahr 842 Mal in der Nacht ausgerückt, 2018 waren es noch 777 Flüge.