Dass Daimler beim Personal Milliarden einsparen will, hatte Vorstandschef Ola Källenius schon angekündigt. Nun ist auch klar, wie der Konzern das schaffen will.

Daimler will in den kommenden drei Jahren weltweit tausende Jobs streichen. Man werde freiwerdende Stellen nicht wieder besetzen, die Altersteilzeit soll ausgeweitet und ein Abfindungsprogramm für die Verwaltung in Deutschland angeboten werden, teilte der Konzern am Freitag mit. Damit will Daimler die Entwicklung hin zur CO2-neutralen Mobilität finanzieren, die "hohe Investitionen" erfordere.

Entsprechende Eckpunkte seien nun mit dem Gesamtbetriebsrat ausgehandelt worden. Betriebsbedingte Kündigungen soll es in Deutschland bis Ende 2029 bei der Daimler AG, der Mercedes-Benz AG sowie der Daimler Truck AG nicht geben.

1,4 Milliarden Euro sollen beim Personal eingespart werden

Vorstandschef Ola Källenius hatte bereits Mitte des Monats angekündigt, konzernweit rund 1,4 Milliarden Euro Personalkosten einsparen und jede zehnte Management-Stelle streichen zu wollen, aber keine Details genannt. "Mit den jetzt gemeinsam mit dem Betriebsrat beschlossenen Eckpunkten zur Verschlankung des Unternehmens können wir dieses Ziel bis Ende 2022 erreichen", sagte Personalvorstand Wilfried Porth laut der Mitteilung vom Freitag.

Restriktiver Umgang mit Zeitarbeitsverträgen

Daimler kündigte auch an, auslaufende Verträge von Zeitarbeitern in der Verwaltung nur noch sehr restriktiv zu verlängern. Ähnlich sparsam will der Konzern künftig mit 40-Stunden-Verträgen umgehen und damit Kosten sparen. Zudem will der Autobauer die Beschäftigten mit Anreizen dazu bringen, ihre Arbeitszeit selbst zu reduzieren.

Das Vorhaben, mögliche Tarifsteigerungen in der Metall- und Elektroindustrie im kommenden Jahr nicht bei Daimler zu übernehmen, ist dagegen laut Betriebsrat vom Tisch. "Den Beschäftigten darf nicht in die Tasche gegriffen werden", betonte der stellvertretende Gesamtbetriebsratsvorsitzende Ergun Lümali.