Der Vergiftungsfall im Rems-Murr-Kreis mit möglicherweise falschem Bärlauch wirft Fragen auf: Wie kann es bei der Ernte zu schlimmstenfalls fatalen Fehlern kommen? Antworten gibt SWR-Umweltredakteur Axel Weiß.

Wie wird Bärlauch geerntet und kann es hierbei zu Fehlern kommen?

Wenn der Bärlauch wild gesammelt wird - was meist der Fall ist - dann kann er bei der Ernte im Wald mit einigen giftigen Pflanzen verwechselt werden. Bärlauch wird am besten kurz vor der Blüte geerntet, dann ist der Wirkstoffgehalt am höchsten, der Geschmack am intensivsten. Für kommerzielle Zwecke wird aber gern nach der Blüte geerntet, weil dann die Blattmasse am höchsten ist. Wenn der Bärlauch im März frisch austreibt, wächst schon der Gefleckte Aronstab, ab Ende April kommt das Maiglöckchen dazu und auf Wiesen die Herbstzeitlose. Diese Pflanzen sehen den Blättern des Bärlauchs auf den ersten Blick ähnlich, allerdings riecht keine davon auch nur ansatzweise nach Knoblauch.

Der starke Knoblauchgeruch ist also ein sicheres Erkennungsmerkmal. Nun wird gerade bei kommerziellen Sammlern niemand einzeln an Blättern riechen, aber auch optisch unterscheiden sich die Giftpflanzen vom Bärlauch schon deutlich genug. Wenn man also bei der Ernte nicht mit der Sense alles großflächig plattmacht, was aus Naturschutzgründen sowieso nicht passieren sollte, dann sollten Verwechslungen eigentlich nicht vorkommen. Die Sorgfalt bei der Ernte ist auch deshalb nötig, weil später in der Regel niemand mehr über das Sammelgut drüberschaut.

Wird Bärlauch auch in Kulturen angepflanzt?

Rund 134 Tonnen frischen Bärlauch verbrauchen wir Deutschen jährlich. Der größte Teil davon stammt laut Verkäuferangaben aus Wildsammlungen. Bärlauch galt lange als nicht kultivierbar, er stellt einige Ansprüche an Licht, Feuchtigkeit und Platz. Inzwischen gibt es zwar einige Anbaupioniere, aber die liefern eher regional kleinere Mengen. Bärlauch wächst am liebsten in Auenwäldern oder feuchten Laubwäldern, gern auf kalkhaltigen Böden. Dort bildet er bei uns im Südwesten bei guten Bedingungen mancherorts auch sehr große Bestände, die durchaus schon mal einige Hektar groß sein können.

Ist der Verkauf von Bärlauch aus dem Wald überhaupt erlaubt?

Jeder kann sich im Wald außerhalb von Naturschutzgebieten für seinen eigenen Bedarf bedienen, für gewerbliche Zwecke muss aber eine Genehmigung bei der Umwelt- oder Forstbehörde eingeholt werden. Bei uns im Südwesten ist der Bärlauch auch oft so häufig, dass es kein Problem ist, größere Mengen zu entnehmen, sofern sorgfältig geerntet wird und nicht alles plattgemacht wird. Eigentlich sollten von jeder Bärlauch-Pflanze jeweils nur die oberen Dreiviertel des Blattes sauber mit einer Schere oder maschinell abgeschnitten werden. Dann kann man alle Blätter der Pflanze ernten ohne den Austrieb im nächsten Jahr zu beeinträchtigen.

Muss man sich beim Wald-Bärlauch dann auch Sorgen um den Fuchsbandwurm machen?

Beim Sammeln von Wildpflanzen in Bodennähe besteht grundsätzlich immer die Möglichkeit, mit den Eiern des Kleinen Fuchsbandwurms in Kontakt zu kommen. Die stammen aus dem Kot befallener Füchse. Auch wenn auf der Schwäbischen Alb und im Voralpenland etwas mehr Fälle als sonst im Bundesgebiet gemeldet werden: Die Erkrankungshäufigkeit ist sehr gering und beträgt in ganz Deutschland wenige Dutzend Fälle jährlich, die teils auch über infizierte Hunde und Katzen erfolgt sein können. Wegen verbesserter Behandlungsmöglichkeiten hat sich die Überlebensrate bei Fuchsbandwurmbefall inzwischen auf 90 Prozent erhöht.