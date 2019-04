Am Samstag geht der Frühling richtig los: Das Stuttgarter Frühlingsfest öffnet bei bestem Wetter seine Pforten. Erstmals wird die Polizei mit Bodycams auf dem Wasen unterwegs sein.

Die Wettervorhersage für das erste Wochenende lässt die rund 240 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute auf viele Besucher hoffen. "Wir freuen uns auf eine wunderbare Stimmung auf dem Festplatz und einen Frühlingsanfang mit mildem Wetter und viel Sonnenschein", sagte der Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart am Dienstag.

Neue Laufgeschäfte und alte Bekannte

Besonders neugierig dürften die Besucher auf die Frühlingsfest-Premiere des Laufgeschäfts "Viva Cuba", die das richtige Mittelamerika-Feeling vermitteln will. Oder die Überkopfschaukel "Avenger Royal", die auf 24 Meter Flughöhe Loopings dreht, sich um die eigene Achse dreht und auch zum ersten Mal dabei ist. Und natürlich sind auch Klassiker dabei wie die "Wilde Maus" oder die "Alpina Bahn".

Maß kostet 10,60 Euro

Gesorgt wird auch für Essen und Trinken. Der Preis für die Maß Bier ist geblieben: 10,60 Euro kostet sie. Wer was zu essen haben, muss allerdings ein bisschen mehr suchen: Zwei Kioske sind nicht mehr dabei.

Bodycams im Einsatz

Beim Thema Sicherheit setzt die Polizei auf Prävention und Kontrolle. Auch der Verkehr rund um das Frühlingsfest werde kontrolliert und Alkohol- oder Fahrten unter Drogeneinfluß konsequent verfolgt. Neu ist, dass die Beamten auch Bodycams einsetzen, um schwierige Einsätze zu dokumentieren.

Mehr als eine Million Besucher erwartet

Vor allem am Samstagabend sind die Plätze in den Festzelten heiß begehrt. Die Wirte empfehlen deshalb, früh zu kommen, am besten schon mittags. Die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart rechnet an den 23 Festtagen mit insgesamt mehr als einer Million Besuchern.