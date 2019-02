Bei einem tödlichen Unfall auf der A81 bei Untergruppenbach ist ein Beifahrer gestorben. Das Auto war auf das Ende eines Staus gefahren, der sich nach einem anderen tödlichen Unfall gebildet hatte.

Das Auto war bei Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) am Stauende auf einen Lkw geprallt. Der Beifahrer starb, der Fahrer wurde schwer verletzt. Weitere Details teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Der Stau hatte sich nach einem Unfall in der Nacht gebildet, bei dem ein 68-Jähriger getötet worden war. Der Mann war laut Polizei am späten Mittwochabend zwischen Mundelsheim und Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) vermutlich mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Ein Lkw vor ihm war auf die mittlere Spur gewechselt, um einem Auto auszuweichen, das gerade von einem Parkplatz auf die Autobahn auffuhr.

Der Wagen des 68-Jährigen wickelte sich um den Masten einer Schilderbrücke Andreas Rosar

Der 68-Jährige prallte von hinten auf den Lastwagen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes hob sein Wagen ab und wickelte sich um den Masten einer Schilderbrücke am Rande der Fahrbahn.

Sperrung und lange Staus

Der Fahrer wurde dabei auf die Gegenfahrbahn geschleudert und war sofort tot. Mitfahrer oder weitere Verletzte gab es nach ersten Informationen der Polizei nicht.

Wegen der Abbauarbeiten der angefahrenen Schilderbrücke war die Autobahn in Richtung Stuttgart komplett gesperrt, am Morgen bildete sich ein Stau von 14 Kilometern. In Gegenrichtung konnten nur zwei von drei Fahrstreifen befahren werden. Wann die Sperrung aufgehoben wird, konnte die Polizei am Morgen noch nicht sagen.