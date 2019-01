per Mail teilen

Parkplätze in Stuttgart sind rar. Dass aber der Streit um eine Parklücke mit einem Stein und brutalen Tritten ausgetragen wird, ist wohl selten. Ein Fall fürs Stuttgarter Landgericht.

Landgericht Stuttgart SWR

Der Streit um die Parklücke ereignete sich im September 2018. Ein Mann soll dabei zunächst mit einem Stein in der Hand auf einen 31-jährigen Mann eingeschlagen haben. Der bekam Hilfe von einem weiteren 31-Jährigen. Laut Anklage warfen die beiden den Angreifer dann zu Boden und nahmen ihm den Stein ab.

Heftige Tritte gegen das Opfer

Der ursprüngliche Angreifer wurde dann zum Opfer. Denn die beiden Männer begannen, auf den am Boden Liegenden einzutreten und trafen ihn mehrfach am Oberkörper und auch am Kopf. Der Mann erlitt eine Gehirnerschütterung, seine Nase wurde gebrochen und die linke Hand.

Die Anklage wirft den beiden 31-Jährigen versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Zur Klärung des Falls sind sieben Verhandlungstage angesetzt.