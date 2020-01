Rund zwei Jahre nach einem tödlichen Lawinenunglück in Südtirol hat die Staatsanwaltschaft in Bozen Anklage gegen eine Skifahrergruppe aus Ludwigsburg erhoben. Das teilte die Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Am Mittag hatten die Anwälte der Ludwigsburger eine Anklageerhebung noch für sehr unwahrscheinlich gehalten, weil Gutachter das Unglück nur schwer rekonstruieren konnten. Bei dem Unglück soll die Gruppe trotz erheblicher Lawinengefahr in ungesichertem Gelände gefahren sein und ein Schneebrett ausgelöst haben. In der Lawine waren eine Frau aus Ludwigsburg und ihre Tochter ums Leben gekommen.