"Wir sind und bleiben ein offener, multikultureller und friedliebender Stadtteil, wir lassen uns nicht kriminalisieren und diskriminieren“, schreibt der Bürgerverein des Stuttgarter Stadtteils Fasanenhof nach dem so genannten „Schwertmord“ in einem offenen Brief. Der Verein will zurück zur Normalität im Stuttgarter Fasanenhof. Ob das gelingt? mehr...