per Mail teilen

Im Zuge der Bauarbeiten am neuen S21-Flughafenbahnhof wird die S-Bahn-Haltestelle für ein Jahr komplett gesperrt. Am Mittwoch stellte die Bahn ihr Konzept zu alternativen Reisemöglichkeiten vor.

Dauer 01:30 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Flughafen-Anbindung mit S-Bahn für ein Jahr unterbrochen Der Flughafen Stuttgart wird wegen der Bauarbeiten für Stuttgart 21 ein ganzes Jahr lang nicht von der S-Bahn angefahren. Am Mittwoch stellte die Bahn ihr Konzept zu alternativen Reisemöglichkeiten vor. Video herunterladen (3 MB | MP4 )

Im neuen Stuttgarter Flughafenbahnhof werden künftig nicht nur S-Bahnen fahren, sondern auch der Regional- und Fernverkehr. Dafür baut die Bahn am Flughafenbahnhof das sogenannte dritte Gleis für die Anbindung der Gäubahn. Das ist eine internationale Eisenbahnstrecke zwischen Stuttgart und Singen (Kreis Konstanz) mit Verbindungen in die Schweiz und nach Italien. Am Montag war bekannt geworden, dass die S-Bahn-Anbindung dafür ein Jahr unterbrochen werden soll.

Bauarbeiten sollen ein Jahr dauern

Ursprünglich sollte der Ausbau dreieinhalb Jahre dauern, mit zahlreichen Streckensperrungen. Am Mittwoch sagte die Bahn, sie schaffe die Arbeiten in nur einem Jahr, müsse dazu aber die Flughafen-Haltestelle komplett sperren. Die S-Bahn würde dann eine Station vor dem Flughafen enden.

Die Bahn beruft sich bei ihrem Konzept auf ein Gutachten, das zwei Varianten vorschlägt. Die von der Bahn bevorzugte Lösung sieht vor, dass Fahrgäste die U6 nutzen, die die Stuttgarter Straßenbahn bis Ende 2021 zum Flughafen verlängert. Zudem hofft die Bahn auf eine Verbindung der U17. Eine alternative Lösung wäre ein S-Bahn-Interimshalt für rund sechs bis sieben Millionen Euro an der Stuttgarter Messe.

Übersichtskarte zu den Bauarbeiten am Flugahfen Stuttgart DB Projekt Stuttgart–Ulm GmbH

Verkehrsminister Hermann für Interimshalt

Für Baden-Württembergs Verkehrsminister, Winfried Hermann (Grüne), ist der S-Bahn-Interimshalt "eine viel bessere Lösung. Der wäre so nah am Flughafen, dass man mit geringem Gepäck zum Flughafen laufen kann. Für die mit viel Gepäck müssen wir noch was organisieren."

Beginn der Sperrung noch nicht bekannt

Ob die Bahn ihre Pläne tatsächlich so in die Tat umsetzen darf, müssen die Behörden zunächst prüfen. Nach SWR-Informationen soll die S-Bahn-Unterbrechung erst dann erfolgen, wenn die U-Bahnlinie 6 zum Flughafen fertiggestellt wurde. Hermann betonte, in den zuständigen Gremien sei noch keine Entscheidung gefallen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, alle Befürchtungen, die die Gegner des Bahnprojekts Stuttgart 21 vor dem Volksentscheid an die Wand gemalt hätten, träten jetzt leider ein.