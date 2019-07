Mehr als die Hälfte der Geschädigten der Geothermie-Bohrungen in Böblingen nimmt das Schadensersatz-Angebot der Allianz an. Das hat die Versicherung mitgeteilt. Noch im Juli soll Geld fließen.

In Böblingen haben Erdwärmebohrungen solche Risse an Häusern hinterlassen. Landratsamt Böblingen

Rund 3,15 Millionen Euro sollen an einen Teil der Geschädigten im sogenannten "Hebungsgebiet Nord" ausgezahlt werden, so die Versicherung Allianz in einer Mitteilung am Montag. Das entspricht zwei Dritteln der zur Verfügung stehenden Versicherungssumme von fünf Millionen Euro. Das restliche Geld hat die Versicherung zurückgestellt, weil rund 20 Betroffene das Angebot den Angaben zufolge nicht angenommen und Widerspruch eingelegt haben.

Zunächst weniger Geld wegen Rückstellungen für Widersprüche

Aus diesem Grund bekommen die Geschädigten, die das Schadensersatz-Angebot angenommen haben, auch weniger Geld. Ursprünglich sollten ihnen laut Allianz rund 64 Prozent ihres Schadens erstattet werden, nun liege die Quote zunächst bei rund 40 Prozent. Der ausstehende Betrag könne nach dem Abschluss der möglichen oder bereits geführten Gerichtsverfahren oder nach dem Ablauf der Verjährungsfrist gezahlt werden.

Geld soll noch im Juli gezahlt werden

Nach Angaben der Versicherung sollen die 3,15 Millionen Euro noch bis zum Ende diesen Monats an die Geschädigten ausgezahlt werden. Die Interessensgemeinschaft der Betroffenen wollte sich gegenüber dem SWR bisher nicht äußern.